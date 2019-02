‘A Nova República acabou, e o MDB sofreu a consequência’, diz Moreira Franco

“A Nova República acabou. Temos agora uma ordem de outra natureza. E o MDB, pilar da última era, sofreu as consequências“, a frase é do ex-ministro Moreira Franco (MDB-RJ), num balanço sobre a mudança que a ascensão de Bolsonaro provocou no mapa do poder.

Moreira diz que ainda não é possível pregar um carimbo e nominar o regime político que emerge com a chegada por Bolsonaristas ao poder.

Ele defende, porém, que seu partido mantenha “os compromissos com a democracia” e defende boa vontade com o governo na busca pela solução dos problemas econômicos.

“Não podemos esquecer da nossa história. Quem ajudou a restabelecer a democracia, que ajudou a elaborar a Constituição dos direitos sociais não pode se perder. E isso passa por ajudar a resolver a questão econômica, que hoje é um problema fiscal”.

