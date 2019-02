Derrota de Renan marca revés histórico para o MDB no mapa do poder

Vento levou A súbita ressurreição do DEM no governo Jair Bolsonaro mudou a configuração do mapa histórico do poder em Brasília. É a primeira vez desde o governo José Sarney, em 1985, que o MDB não tem o comando de nenhuma Casa do Congresso.

Vento levou 2 Só houve um momento nos últimos 33 anos em que a sigla viveu situação semelhante: em 2007, quando Renan renunciou ao comando do Senado para evitar a cassação de seu mandato.

