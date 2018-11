Gleisi tenta reaproximação com siglas de esquerda para frear bloco que pode isolar PT

Ato de conciliação De fora das conversas para a formação de um bloco de esquerda na Câmara com PSB, PDT e PC do B, a direção do PT chamou dirigentes dos três partidos para um jantar nesta terça (27). Os petistas pretendem frear o movimento que pode isolá-los.

Ponto de não retorno A direção do PC do B programou um encontro no fim de semana para discutir a formação do bloco com o PSB e o PDT. Há maioria para fechar acordo.

