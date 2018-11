Haddad ironiza frente de oposição sem PT: ‘ou é miopia ou não é tão esquerda assim’

Cadê os óculos? No encontro com as bancadas do PT da Câmara e do Senado, nesta quarta (21), em Brasília, Fernando Haddad criticou a tentativa de criação de um bloco de oposição a Bolsonaro sem a participação de seu partido. “Frente de esquerda sem o PT ou é miopia ou uma esquerda que não é tão esquerda assim”, disse.

E o seu espelho? A fala do petista foi um recado à articulação encabeçada por Ciro Gomes (PDT). O problema é que uma ala do PC do B, por exemplo, diz que o pedetista está mais alinhado à realidade do que o PT, que seguiria atrelado ao discurso “Lula livre”.

Leia mais notas do Painel aqui.