Aliados querem lançar presidente do PSL ao comando da Câmara

Moeda de troca Membros do PSL querem lançar o presidente da sigla, Luciano Bivar, ao comando da Câmara. A articulação será discutida na quarta (21) e pode funcionar como cortina de fumaça para a legenda abocanhar o espaço que realmente deseja: a primeira vice-presidência.

Umbigo do mundo Estimulada por Onyx Lorenzoni (DEM-RS), futuro ministro da Casa Civil de Bolsonaro, o número de integrantes do DEM indicados ao novo governo passou a incomodar generais da equipe do presidente eleito. Antes deles, o centrão já havia manifestado desconforto.

Leia mais notícias do Painel aqui.