Presença expressiva do DEM no governo Bolsonaro divide o partido

Devagar com o andor A indicação de quadros do DEM para o ministério de Bolsonaro começou a criar ruídos dentro do próprio partido. Rodrigo Maia (DEM-RJ), candidato à reeleição para a presidência da Câmara, avisou à cúpula da legenda que os convites da nova gestão a deputados da sigla de fato atravancaram as conversas em torno de seu nome.

Chega para lá ACM Neto, presidente do DEM, foi provocado por aliados de Maia a divulgar uma nota formalizando que o partido não endossa as indicações. Recusou-se. Disse que o gesto sinalizaria “hostilidade desnecessária” e que não iria impor vetos ou restrições a filiados que queiram colaborar com Bolsonaro.

Sinais… Maia recebeu, na noite de segunda-feira (12), líderes de oito partidos em sua residência, entre eles MDB, PC do B, PP, PSD e Solidariedade. A pauta foi a formação de uma frente que se torne determinante para o desenrolar da próxima legislatura.

…fortes sinais Dirigentes de algumas das siglas que foram ao encontro saíram de lá dizendo que topam integrar a frente desde que a formação não esteja condicionada à reeleição do democrata.

Leia mais notas do Painel aqui.