BNDES espera concluir megainvestigação interna antes da posse de Bolsonaro

Meu processo Classificado por Jair Bolsonaro como uma caixa-preta, o BNDES espera receber antes da posse do presidente eleito os resultados da mais ampla investigação já conduzida sobre os negócios feitos pela instituição nos governos petistas. Coordenado por advogados americanos e brasileiros contratados pelo banco, o trabalho examina há um ano os investimentos feitos na gigante de alimentos JBS. Nenhum indício de irregularidade foi apontado até agora pela auditoria.

Irrestrito A investigação interna teve acesso a mais dados do que a Polícia Federal e o Ministério Público, que apuraram o mesmo assunto. Mais de 200 mil documentos e emails foram analisados, e dezenas de funcionários, ouvidos.

Aponte o dedo Ao concluir seu inquérito em agosto, a PF propôs o indiciamento do ex-presidente do banco Luciano Coutinho e do ex-ministro da Fazenda Guido Mantega, acusado de corrupção pelo empresário Joesley Batista, dono da JBS. O Ministério Público ainda não se manifestou.

Próximo alvo O banco se prepara para contratar em breve investigação semelhante para examinar projetos da Odebrecht na África e na América Latina, que também foram financiados pela instituição e se tornaram alvo de suspeitas.

Antes tarde… Perto do fim do mandato e com a política do Rio em tumulto após a prisão de dez deputados estaduais, o governador Luiz Fernando Pezão (MDB) se prepara para enviar à Assembleia Legislativa uma ambiciosa proposta de reforma da Previdência.

… do que nunca O projeto prevê a criação de um fundo para pagar pensões e aposentadorias aos servidores mais antigos. Ele seria gerido fora do Orçamento e teria como lastro ações de estatais, imóveis e créditos que o estado tem a receber dos contribuintes, entre outros ativos.

Quem dá mais O futuro ministro da Economia de Jair Bolsonaro (PSL), Paulo Guedes, tem se reunido com integrantes da equipe de Armínio Fraga.

Conta Conjunta O grupo de transição de Bolsonaro ainda estuda adotar pontos da proposta entregue por Fraga, presidente do Banco Central na era FHC, para a reforma da Previdência.

Proporcional ao pecado O TCU deve discutir nesta semana recurso do Ministério Público de Contas que pede para a corte rever o entendimento que limita a cinco anos a vigência de punições a empresas condenadas à inidoneidade –condição que as impede de celebrar contratos com o serviço público.

Fez? aguenta A proposta em discussão prevê condenações cumulativas. Ou seja: se houver penalidades em mais de um processo, elas devem ser somadas, não limitadas ao prazo de cinco anos.

Pela culatra Deputados veteranos debateram a movimentação de bolsonaristas pela revogação da norma que esticou a aposentadoria compulsória de ministros do STF de 70 para 75 anos. O problema, alertou um deles, é que, em debate no plenário, o limite de idade pode tanto voltar a 70 anos como passar para 80.

Fiapo Juízes e procuradores apostam que, mesmo que o STF acabe com o auxílio-moradia tal qual ele é hoje, a corte manterá o benefício para quem não tem imóvel na cidade onde trabalha, por exemplo. Eles dizem que o tema é mais complexo do que parece.

Moeda de troca Membros do PSL querem lançar o presidente da sigla, Luciano Bivar, ao comando da Câmara. A articulação será discutida na quarta (21) e pode funcionar como cortina de fumaça para a legenda abocanhar o espaço que realmente deseja: a primeira vice-presidência.

Umbigo do mundo Estimulada por Onyx Lorenzoni (DEM-RS), futuro ministro da Casa Civil de Bolsonaro, o número de integrantes do DEM indicados ao novo governo passou a incomodar generais da equipe do presidente eleito. Antes deles, o centrão já havia manifestado desconforto.

TIROTEIO

No banquete do aumento, em que Temer e o STF fazem jogo de empurra, o único que não foge da conta salgada é o contribuinte

Do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), sobre a demora do STF em acabar com o auxílio-moradia e de Temer em dar o reajuste da corte

