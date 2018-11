Após embate, aliados de Lula dizem que substituta de Moro está ‘em marcha acelerada’ para condená-lo

Passo apertado A atuação da juíza Gabriela Hardt, substituta de Sergio Moro, no depoimento de Lula à Justiça Federal do Paraná, nesta quarta (14), deixou aliados do petista com a impressão de que ela está em “marcha acelerada” para concluir o caso do sítio de Atibaia (SP). A expectativa é de um desfecho —a condenação— ainda este ano.

Em papel de presente Se seguir rigorosamente os prazos processuais e rejeitar eventuais pedidos da acusação e da defesa de apresentação de novas provas, Hardt pode condenar Lula às vésperas das festas de fim de ano.

Então tá A assessoria de Fernando Haddad diz que ele “não recebeu nenhuma sugestão de criar um instituto com perfil interpartidário para liderar a oposição”. “Não recebeu e não tem nenhuma intenção de trilhar este caminho”, diz o texto. A informação, publicada pelo Painel nesta quarta (14), foi confirmada por três aliados do petista.

