Aliados sugerem que Haddad monte instituto para liderar a oposição

Seu lugar Aliados de Fernando Haddad (PT) sugeriram a ele montar um instituto para atuar como líder da oposição ao governo Bolsonaro. Esse grupo vê no movimento uma forma de, passada a disputa eleitoral, preservar e potencializar o capital político do ex-prefeito de SP.

Dupla personalidade A entidade, que poderia se chamar Instituto da Democracia ou da Liberdade, seria um escudo para Haddad extrapolar as fileiras do PT, mesmo mantendo a sintonia com o partido.

Dia como outro qualquer Diferentemente do que ocorreu em depoimentos anteriores, a Justiça Federal em Curitiba informou aos auxiliares do ex-presidente Lula que o funcionamento do fórum nesta quarta (14) será normal, apesar do interrogatório do petista.

Fique onde está Agentes da Polícia Federal que atuam na superintendência em que o ex-presidente está preso defendiam que o depoimento ocorresse no prédio para evitar deslocamento.

