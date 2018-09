Em esforço por apoio, vice de Alckmin encontra empresários e banqueiros

Reatar laços Um grupo de empresários e banqueiros receberá Ana Amélia (PP-RS), a vice de Geraldo Alckmin (PSDB), em um jantar, na sexta (14), em São Paulo. O encontro será na casa de Gustavo Junqueira, da Sociedade Rural Brasileira.

RSVP A ideia do anfitrião é reapresentar aos colegas as vantagens de “um governo de centro”. Participarão da conversa nomes como Rubens Ometto, do grupo Cosan, Horácio Lafer Piva, da Klabin, Claudio Lottenberg e Massimo Bauducco.

Light A campanha de Alckmin vai retomar ataques a Bolsonaro, mas prepara programas mais centrados em propostas para áreas como saúde e educação para levar ao ar nos próximos dias.

