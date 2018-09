PSDB quer que Alckmin ataque Haddad e Bolsonaro, e faça imersão em SP

Que fase! Dirigentes tucanos admitem que a oficialização de Haddad e a prisão do ex-governador Beto Richa (PSDB-PR) formaram um senhor pacote de más notícias para Geraldo Alckmin, o presidenciável do PSDB.

Contra todos Esse grupo defende atitude incisiva contra Jair Bolsonaro (PSL) e contra Haddad na TV, com ênfase no voto útil. O tucanato quer levar à propaganda a tese de que votar no PSL é abraçar o risco de devolver o poder ao PT.

O bom filho A cúpula da coligação defende que Alckmin faça uma imersão em São Paulo, estado que governou por quatro vezes. Acham que ele precisa ter ao menos 35% dos votos. Nos próximos dias, ele irá a Campinas, Jundiaí e Bauru.

Ao trabalho Prefeitos, deputados e vereadores das microrregiões do estado foram orientados a disseminar as realizações do governo tucano. A equipe de comunicação de Alckmin repassa os dados. Há meta de publicações nas redes.

