Empatado tecnicamente com Skaf, Doria vai atrelar emedebista a Temer no rádio

Calcanhar de Aquiles João Doria (PSDB) vai iniciar ofensiva sobre seu principal rival na corrida pelo governo de São Paulo, Paulo Skaf (MDB). Sua campanha dirá, no rádio, a partir desta terça (11), que o presidente licenciado da Fiesp é o candidato de Michel Temer.

Seta no alvo Doria e Skaf apareceram tecnicamente empatados no último Datafolha estadual. Nesse cenário, parte do tucanato passou a defender que ele começasse a desgastar o emedebista.

