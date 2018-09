Impacto do atentado levará Bolsonaro ao segundo turno, diz Doria

O candidato ao governo de São Paulo pelo PSDB, João Doria, comentou em encontro com líderes empresariais na capital paulista o impacto político do atentado a Jair Bolsonaro, esfaqueado nesta quinta (6). Ele faz uma previsão sombria para o candidato a presidente do seu partido, o PSDB. “A meu ver”, diz Doria, “posso estar errado, mas Jair Bolsonaro está no segundo turno das eleições por força do atentado que sofreu hoje”.

A fala de Doria foi registrada em vídeo pelos convidados. No trecho a que Daniela Lima teve acesso, o candidato parece falar sobre o revés para a estratégia de Alckmin no horário eleitoral. “Ao contrário do que ele desejava, ele só vai estimular e vai favorecer o Jair Bolsonaro”, diz. O presidenciável tucano vem atacando Bolsonaro na TV.

“O quadro eleitoral a partir de amanhã muda, vocês fiquem certos disso. E, olha, estou falando com toda a isenção. Todos sabem que apoio e voto em Geraldo Alckmin, mas essa situação de hoje muda o processo eleitoral brasileiro em relação às eleições.”

