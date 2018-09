Ato de troca de Lula por Haddad será discreto; PT prevê eventos por todo o país no dia 13

Ato inevitável Embora o PT tenha recorrido ao TSE para prorrogar o prazo para substituir Lula na eleição, integrantes da cúpula da sigla admitem que a luta “acabou”. A previsão é a de que a executiva do partido chancele em ata, na terça (11), data limite para a substituição do ex-presidente, a troca por Fernando Haddad (SP).

Por ele No mesmo dia, o PC do B, de Manuela d’Ávila, que assumirá a vice na chapa petista, vai reunir sua executiva em São Paulo. A ideia é não fazer um grande evento em respeito a Lula, que está abalado. Roteiro traçado hoje no PT prevê atos pelo país na quinta (13).

Enquanto é tempo Postergar a troca, avaliam petistas, seria entrar em zona de risco perigosa. O script completo da substituição será definido nesta segunda (10), durante encontro de Lula e Haddad.

