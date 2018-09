PT marca reunião dia 11 em Curitiba, data limite para substituição de Lula

A direção do PT vai convocar reunião para terça-feira (11), em Curitiba. O encontro acontecerá no limite do prazo para a substituição de Lula na corrida presidencial, informa Daniela Lima.

Na ocasião, o nome de Fernando Haddad (PT) deve ser alçado à cabeça de chapa.

O Painel revelou na última quarta-feira (5) que o partido havia convocado ato em Curitiba, onde Lula está preso, para definir seu caminho na disputa presidencial.

Após a divulgação da notícia, a sigla recuou, voltou a fazer reuniões e, neste domingo (9), bateu martelo por convocar uma reunião da executiva nacional do PT na capital paranaense.

O PT ainda aguarda o julgamento de recurso com o qual tenta dilatar os prazos para a discussão sobre a substituição de Lula, que foi considerado inelegível pela corte há oito dias.

As iniciativas da sigla não têm tido acolhida na Justiça e, por isso, o debate sobre o “plano B”, hoje personificado em Haddad, ganharam volume.

