Após Doria dizer que Bolsonaro está no segundo turno, Alckmin elogia França

Aliados do candidato ao governo de São Paulo do PSB, Márcio França, distribuíram vídeo em que Geraldo Alckmin, o presidenciável do PSDB, elogia o pessebista em evento em Santos na noite desta segunda (10).

O elogio do presidenciável ao seu ex-vice-governador de São Paulo ocorre depois de João Doria (PSDB) declarar, na semana passada, que o atentado levaria Bolsonaro ao segundo turno.

Veja o vídeo:

Em seu discurso no Fórum Internacional para Expansão dos Portos do Brasil nesta segunda, Alckmin agradeceu a “generosidade e fidalguia” de França, após este ter lhe passado a palavra.

E continuou: “(Gilbert) Cherterston dizia que há grandes homens e perto deles todos se sentem pequenos. Mas ele dizia que o verdadeiro grande homem era aquele que perto dele todos pudessem se sentir grandes. Você é um grande homem, Márcio França. Parabéns”.

