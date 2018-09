Cúpula do PT espera decisão da Justiça para ter conversa decisiva com Lula

Deixe-me ir Dirigentes petistas aguardam com ansiedade a Justiça definir se poderão falar com Lula, preso em Curitiba, na segunda (10), quando deve haver uma definição sobre a troca na chapa presidencial.

Campo neutro Há preocupação com a condução da conversa com o ex-presidente. Fernando Haddad, hoje vice e provável substituto de Lula, é visto como interessado no assunto –e até agora é o único que tem carta branca certa para entrar na PF.

Duro de engolir Segundo os relatos, Lula não estaria triste, mas inconformado. Ele tem dito que venceria as eleições no primeiro turno e que considera um absurdo o veto à sua participação na disputa.

