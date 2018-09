Após derrota no STF, PT prevê reunião para tratar da substituição de Lula

Epílogo A maior aposta para reverter a inelegibilidade de Lula foi sepultada nesta quinta (6), admitem dirigentes do PT. O ministro Celso de Mello rejeitou o principal recurso do petista ao STF. A direção do partido deve ter uma conversa nesta sexta (7) para encaminhar a substituição por Fernando Haddad (PT).

Último ato A defesa do petista ainda vai tentar uma derradeira –e improvável– cartada. Se o TSE encaminhar o recurso extraordinário de Lula ao STF no domingo (9), dizem, a falha formal apontada por Celso de Mello estaria sanada e seria possível reapresentar pedido para que o petista participe da eleição.

