Ataque a Bolsonaro em propaganda eleitoral de Alckmin divide tucanos

Tiro na água A estratégia da campanha de Geraldo Alckmin (PSDB) de iniciar o horário eleitoral com ataques a Jair Bolsonaro (PSL) dividiu a coligação do tucano. Assim como externou o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso à Folha, uma ala teme que a rejeição de Alckmin suba sem que o eleitorado do rival mingue.

No peixe e no gato Os principais conselheiros de Alckmin acreditam que é preciso aguardar alguns dias até ter uma definição sobre o efeito das propagandas críticas a Bolsonaro. Mesmo esses, porém, aconselham a campanha do tucano a antecipar os ataques ao PT, para desgastar desde já a imagem de Haddad.

Dobrar a aposta Quem acompanha a produção das peças de propaganda do tucano recomenda sangue frio: o horário eleitoral desta terça (4) deve fazer nova investida sobre Bolsonaro e, mais uma vez, com foco no eleitorado feminino.

Pior para você O general Heleno, um dos mais próximos aliados de Bolsonaro, diz que Alckmin vai fazer o sentimento de perseguição do establishment contra o deputado recrudescer entre os eleitores dele, dificultando uma eventual migração de votos.

Venha! A campanha de Bolsonaro tem reagido rápido nas redes sociais, com paródias e ironias, à propaganda tucana.

Leia mais notas do Painel aqui.