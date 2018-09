Toffoli promete retomar debate sobre orientação para prisões no início de 2019

Calendário Prestes a assumir a presidência do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli indicou a colegas que pretende retomar a discussão sobre prisões após condenação em segunda instância no início de 2019, na volta do recesso de fim de ano.

Reverência O gesto tem como alvo principal o ministro Marco Aurélio Mello. Relator das ações que questionam a orientação da corte sobre o assunto, ele cobra há meses a definição de uma data para julgamento da questão no plenário.

Passa no RH Toffoli, que assume o STF no dia 13, decidiu manter pelo menos três integrantes da cúpula administrativa do tribunal, o diretor-geral e os chefes das secretarias responsáveis por segurança e relações internacionais.

