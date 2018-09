Aliado de Valdemar Costa Neto pede à Justiça para intervir em disputa com TCU

Sob pressão Um aliado do ex-deputado Valdemar Costa Neto, chefe do PR, tenta abrir nova frente na disputa travada há meses pelo governo com o Tribunal de Contas da União em torno do aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte.

Em nome dele Na quarta (29), o deputado Edson Moreira (PR-SP) ingressou na Justiça com ação popular contra o TCU, para forçá-lo a rever decisão que impede a reabertura do terminal para voos entre estados. A medida interessa à estatal Infraero, que administra Pampulha e é feudo do PR.

Leia mais notícias do Painel aqui.