Eleitor de Bolsonaro celebra embate com a Globo, crítica a kit gay e defesa de polícia letal

Som ao redor Rivais de Jair Bolsonaro (PSL) monitoraram a reação de eleitores que simpatizam com ele à entrevista no Jornal Nacional, da Globo. As pesquisas qualitativas mostraram que o clima de enfrentamento no estúdio foi aplaudido, e que as falas sobre o chamado kit gay e a defesa de uma polícia letal foram os pontos altos. Analistas da XP enviaram relatório a investidores ainda nesta terça (28). “[Ele] Não só sobreviveu, como conseguiu defender pontos de seu programa”, assinalaram no texto.

Meme que anda Os publicitários que avaliaram as pesquisas qualitativas ressaltam que Bolsonaro acertou ao ironizar a imprensa escrevendo na mão esquerda uma cola absolutamente legível com as palavras “Deus”, “família” e “Brasil” para exibir durante a entrevista ao JN.

Meme que anda 2 Com o gesto, o presidenciável fez graça do noticiário que registrou que ele havia anotado temas a serem explorados no último debate na TV. Entre os dele, a zombaria fez sucesso.

Blindado A professora da Unifesp Esther Solano, que já fez pesquisa com eleitores do deputado, também monitorou alguns grupos nesta terça (28). “A maioria continua com o discurso de que a mídia é manipuladora e estaria perseguindo ele, tentando boicotar a candidatura”, relatou.

Já foi Onyx Lorenzoni (DEM-RS) depôs em defesa de Bolsonaro no processo a que o presidenciável responde por ter dito que Maria do Rosário (PT-RS) não merecia ser estuprada. Ele defendeu a tese de que uma condenação colocaria a democracia em risco por ferir a imunidade parlamentar.

De turma A defesa do ex-presidente Lula vai juntar três pareceres ao pedido de registro dele no TSE –todos sobre o despacho da ONU. Um, assinado por Fábio Konder Comparato, professor emérito da USP, diz que os direitos humanos são universais e “situam-se no mais elevado grau hierárquico do sistema normativo”.

Prato que comeu A aparição de foto de Michel Temer adornada com emoticons de carinhas irritadas no jingle de Geraldo Alckmin (PSDB) alarmou aliados do presidente. “Ser coligado a partidos que ocupam ministérios e criticar o governo é overdose de oportunismo”, disse Carlos Marun.

Exagerou A decisão de Michel Temer de enviar homens das Forças Armadas a Roraima contrariou integrantes da cúpula militar.

Exagerou 2 Na semana passada, o Planalto indicou a integrantes das Forças que cogitava decretar a Garantia da Lei e da Ordem (GLO) no estado, que sofre com o impacto da crise na Venezuela. Na ocasião, recebeu parecer contrário. Militares disseram não ver requisitos para a medida.

Exceção virou regra Segundo integrantes do alto escalão das Forças, o emprego da GLO só deve ocorrer quando o governo local perde o controle sobre a crise, o que, eles avaliam, não ocorreu em Roraima.

Millennial A campanha de Paulo Skaf decidiu inovar nas técnicas de filmagem para o programa eleitoral. O candidato do MDB ao governo de São Paulo não usa nenhuma câmera tradicional para captar imagens. Tudo é gravado com telefones celulares.

Grupo da família Skaf investiu tempo e estrutura na criação de grupos de transmissão de vídeos no WhatsApp durante a pré-campanha. Nesta terça-feira (28), bateu a marca de 60 mil inscritos.

Meu público A candidata a vice de Skaf, tenente-coronel da PM Carla Basson, aparece em vídeos enviados para simpatizantes falando de segurança pública e defendendo policiais. Em um deles, ela comenta o assassinato da PM Juliane. “É muito triste que um policial perca sua vida e não haja indignação da sociedade.”

Na Folha Maria Cristina Frias, atual editora da coluna Mercado Aberto, assume como diretora de Redação da Folha e diretora editorial do Grupo Folha, posições ocupadas por Otavio Frias Filho (1957-2018) até 21 de agosto último.

TIROTEIO

Aos olhos do povo do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra é uma professora que colou na prova

Do governador Robinson Faria (PSD-RN), sobre a candidata do PT ao governo do estado ter apresentado plano com trechos plagiados