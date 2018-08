Candidatos do MDB pedem dinheiro a Meirelles, que já paga a própria eleição

Está bom ou quer mais? A cúpula do MDB foi avisada de que candidatos a governador e senador foram pedir doações a Henrique Meirelles, o presidenciável da sigla. O partido lançou o ex-ministro da Fazenda após promessa de que ele pagaria do próprio bolso toda a campanha pelo Planalto, sem tocar no fundo eleitoral da legenda destinado prioritariamente aos que disputam uma vaga no Congresso. O problema é que, agora, quem reclama da distribuição dos recursos bate na porta de Meirelles para reforçar o caixa.

Nem pense nisso Procurada, a assessoria de Meirelles negou o relato. “Deve ser desejo. Ninguém falou com ele.” Apesar disso, duas pessoas próximas ao candidato e ao partido confirmaram a informação.

Profissional A conversa na qual o senador Romero Jucá (MDB-RR) avisou o presidente Michel Temer de que deixaria a liderança do governo foi franca. O impasse sobre a imigração de venezuelanos é hoje foco da disputa em Roraima. Como não há base legal para fechar a fronteira, Jucá preferiu saiu para poder atirar.

Telecatch O senador tem dito que “vai colocar a faca no pescoço do Planalto” para conseguir impedir o acesso de novos imigrantes. Um interlocutor de Temer diz que não há problema na ofensiva. Melhor ele bater no governo e se reeleger do que ficar na retranca e perder, explicou o assessor do presidente.

Copiou e colou A candidata ao governo do RN e líder das pesquisas, senadora Fátima Bezerra (PT), tornou-se alvo de forte polêmica nesta segunda (27). Blogueiros do estado foram analisar o programa registrado por ela na Justiça e encontraram trechos inteiros copiados do plano apresentado pelo governador Wellington Dias (PT-PI) em 2014.

Copiou e colou 2 Em alguns pontos, a campanha de Bezerra esqueceu inclusive de trocar a menção aos eleitores de “piauienses” para “potiguares”.

Adeptos do intercâmbio A assessoria da candidata reconhece que o programa dela se inspirou no de Dias. “Nosso plano foi construído de forma colaborativa, a partir de 7 seminários temáticos. (…) A equipe da senadora não vê problema algum em trazer para o RN projetos e experiências que deram certo em outros lugares”, informou em nota.

Câmera, ação Hoje vice de Lula, Fernando Haddad (PT) passou esta segunda (27) dentro da produtora contratada pelo PT gravando vídeos para o horário eleitoral. O ex-presidente havia deixado prontos filmes em que fala do afilhado político, especialmente sobre o trabalho dele no Ministério da Educação.

Pombo-correio Preso em Curitiba, Lula tem escrito cartas para apoiar aliados que vão disputar uma cadeira no Congresso. Rui Falcão (PT-SP), candidato a deputado federal, foi um dos que recebeu mensagem do petista.

De uma vez A candidata da Rede, Marina Silva, gravou no fim de semana em São Paulo todos os vídeos que serão usados no horário eleitoral. Ela terá apenas 21 segundos no programa da TV, mais 28 inserções de 30 segundos.

Mais é mais A campanha de Marina foi uma das que pediu à Justiça Eleitoral autorização para dividir inserções de 30 segundos em duas de 15 segundos. A avaliação é a de que é melhor estrategicamente aparecer mais no vídeo, mesmo que por menos tempo.

Salada mista Aliados de Ciro Gomes (PDT) dizem que o pedetista vai tentar colher votos na esquerda com uma agenda progressista, na direita com a pregação pela responsabilidade fiscal e experiência em gestão e ainda na extrema direita, hoje simpática a Jair Bolsonaro (PSL), com o que chamam de “ar de autoridade”.

Lá e cá Aliados de Geraldo Alckmin (PSDB) o aconselham a apresentar Bolsonaro como uma espécie de Marine Le Pen do Brasil. A deputada francesa de extrema-direita chegou ao segundo turno, mas não venceu as eleições. O mote seria dizer que Bolsonaro também não conseguirá passar pela segunda fase da disputa.

TIROTEIO

Parece que esta e outras estratégias para burlar a legislação serão rotina. O modus operandi é conhecido desde 2012

De Thiago Tavares, presidente da Safernet Brasil, sobre as acusações de que influenciadores foram pagos para tuitar mensagens pró-PT