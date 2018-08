Alta de Lula nas pesquisas reabre debate sobre a não substituição do petista na eleição

Homem-bomba Os resultados das últimas pesquisas que apontaram o crescimento das intenções de votos de Lula reavivaram debate no PT sobre uma jogada kamikaze: não substituir a candidatura do ex-presidente.

Eu com isso? Lula tem feito questão de dizer que está feliz com os números e, recentemente, a advogados, repetiu que não tem culpa de estar preso e que a responsabilidade de normalizar o processo eleitoral não é dele.

Frio e calculado Os aliados mais próximos do petista, porém, acreditam que ele escolherá o caminho do pragmatismo no momento certo. Fernando Haddad, hoje vice de Lula, já está em campanha.

