Membros do TSE dizem que corte deve avaliar caso Lula entre 4 e 6 de setembro

Quem acompanha os trabalhos do Tribunal Superior Eleitoral diz que a corte se prepara para julgar o pedido de registro de Lula na corrida presidencial entre os dias 4 e 6 de setembro.

É Viagem? Integrantes do governo que testemunharam o convite do TSE à OEA (Organização dos Estados Americanos) para observar a eleição no Brasil dizem que o PT se ilude ao ver disputa de narrativa política na chegada de missão da entidade ao país.

Ovo ou galinha O acordo com a OEA foi formalizado pelo TSE em dezembro de 2017, ainda na gestão do ministro Gilmar Mendes e antes de o petista ser preso. O problema é que, já naquela ocasião, o partido do ex-presidente trabalhava com o discurso de que “eleição sem Lula é fraude”.

