Aliado de Alckmin no papel, Solidariedade promove Ciro entre sindicalistas

Só no papel Apesar de o deputado Paulinho da Força (SP) ter colocado o seu partido, o Solidariedade, na coligação de Geraldo Alckmin (PSDB), grande parte dos sindicalistas da Força Sindical, entidade que ele comanda, está alinhada a Ciro Gomes (PDT).

É com esse que eu vou Dirigentes estão organizando encontros para Ciro em portas de fábricas e redutos do sindicalismo. Ele é esperado no Sindicato dos Metalúrgicos de Curitiba, dia 1º.

Tudo azul A campanha de Alckmin apresentou uma prévia dos vídeos do tucano para o horário eleitoral a dirigentes do centrão. ACM Neto, dizem os relatos, chegou a se emocionar com uma das peças.

