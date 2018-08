Índice em pesquisa infla ala do PT que prega levar candidatura de Lula até o fim

Até o osso O resultado do Datafolha incendiou ala do PT que prega levar o nome de Lula na disputa até as últimas consequências, mesmo sabendo que a chance de o Judiciário deixá-lo ir às urnas é mínima.

Efeito colateral Esse grupo acha que as pesquisas ampliam a pressão sobre ministros do TSE e do STF, tribunal em que quer travar a derradeira batalha em nome do petista. O ânimo é má notícia para Fernando Haddad (PT), hoje vice do ex-presidente.

Nem com reza Quem circula nos tribunais superiores em Brasília diz que nem uma súplica do papa em pessoa faria o clima contrário ao pedido de registro de Lula mudar.

Leia mais notas do Painel aqui.