Para acelerar do caso Lula, Barroso pode abdicar de prazo para alegações finais

Regra do jogo Especialistas em regimento do TSE dizem que o ministro Luís Roberto Barroso pode abrir mão dos prazos para verificação de provas e alegações finais, acelerando a chegada do pedido de registro de Lula para julgamento no plenário da corte.

Calendário A defesa do petista precisa entregar seus argumentos até o dia 30 deste mês. Depois, o Ministério Público terá dois dias para se manifestar. Se o órgão encaminhar sua petição no menor prazo, dia 31 –uma sexta-feira–, o registro de Lula já poderá ser levado ao plenário na primeira semana de setembro.

Linha de chegada O horário eleitoral gratuito na TV e no rádio começa dia 31.

