Após registro de Lula, ministros do TSE fazem reunião fechada e decidem seguir rito ortodoxo

Letra fria da lei Após o PT entregar o pedido de registro de Lula ao TSE, ministros que compõem o Tribunal Superior Eleitoral fizeram uma reunião fechada para debater que caminhos seguir a partir dali. Ao final, optaram pelo rito mais ortodoxo possível.

Sangue, suor e lágrimas As horas que antecederam o ato petista foram tensas, com sugestões até de fechamento do protocolo da corte pontualmente às 17h –o registro entrou no sistema às 17h12.

Leia mais notas do Painel aqui.