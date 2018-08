Por Lula, Frei Betto faz apelo a Cármen Lúcia para pautar prisão em segunda instância

Última que morre Frei Betto enviou uma mensagem a Cármen Lúcia pedindo que ela paute “o quanto antes” no Supremo a revisão da prisão em segunda instância. Ex-assessor especial de Lula, o escritor disse que só a retomada do tema pode “favorecer a estabilidade jurídica e política deste país tão conturbado”.

Seu passado A defesa do ex-presidente Lula reuniu decisões do STF e manifestações da PGR que reconheceram o caráter vinculante e obrigatório de determinações do Comitê de Direitos Humanos da ONU. Querem mostrar que é praxe do Brasil admitir a jurisdição do colegiado.

