Aliado de Bolsonaro prepara ato de campanha em região que é berço do MST

Meu rebanho Jair Bolsonaro (PSL) pretende reforçar sua inserção em um nicho poderoso e que já simpatiza com ele: o do agronegócio. Em São Paulo, confirmou presença na Festa do Peão de Barretos, dia 25, e programa agenda no oeste do estado.

Meu rebanho 2 “A região do Paranapanema é emblemática porque é onde nasceu o MST, onde começaram as invasões. O povo quer que ele vá”, diz Major Olímpio, aliado do presidenciável que organiza o ato.

Leia mais notas do Painel aqui.