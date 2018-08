Em plano de governo, Bolsonaro erra fonte de dados sobre homicídios

Lé com cré Especialistas apontam inconsistências no plano de governo apresentado por Jair Bolsonaro (PSL). Ao se referir ao número de homicídios no Brasil, por exemplo, o documento aponta o IBGE como fonte. O dado, na verdade, é do Ipea e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

Carta branca Um ponto polêmico no plano do presidenciável é o que propõe que, em caso de morte causada por policial, o agente teria excludente de ilicitude: imunidade.

Vai dar ruim “É uma crise institucional anunciada”, diz o presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Renato Sérgio de Lima, prevendo impasses com o Ministério Público, que tem missão de denunciar, e com o Judiciário, que julga.

