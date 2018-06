Preocupado em perder vaga de candidato, Meirelles refaz pontes com MDB

Antes que seja tarde Preocupado com a possibilidade de perder o apoio do Planalto e, por consequência, a candidatura à Presidência pelo MDB, Henrique Meirelles canalizou esforços nos últimos dias na reconstrução de pontes com o próprio partido.

Teste de fidelidade Após uma série de declarações consideradas desastrosas para o público interno, o ex-ministro da Fazenda entrou em contato com auxiliares de Michel Temer, admitiu que havia errado e prometeu afinar o discurso.

Só isso Tratado por diminuta ala do MDB como opção para o Planalto, o ex-presidente do STF Nelson Jobim indicou que só aceitaria entrar na disputa se seu nome agregasse em uma única chapa os partidos de centro.

