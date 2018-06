Supremo confirma restrição do foro, e STJ levanta casos que irão à primeira instância

Carta-testamento O novo posicionamento do STF no sentido de restringir o foro especial levou ministros do Superior Tribunal de Justiça a iniciar levantamento sobre processos que vão baixar a outras instâncias. O gabinete de Herman Benjamin já prevê descer cinco inquéritos e uma ação penal que têm como alvo o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel (PT). Os volumes serão remetidos à Justiça Federal do DF. Casos de desembargadores e conselheiros de tribunais de contas entraram no pente-fino.

Memória As investigações, derivadas da operação Acrônimo, apuram se Pimentel, que é candidato à reeleição, beneficiou a Odebrecht quando ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, entre 2011 e 2014. Não haveria, portanto, vinculação com o exercício do cargo de governador.

Martelo batido Mesmo com as listas de casos em mãos, a maioria do STJ pretende aguardar decisão da corte especial do tribunal para remeter os casos à primeira instância.

Com Lupa Integrantes do Superior Tribunal de Justiça viram com cautela a decisão de Sergio Moro de proibir o uso de provas obtidas pela Lava Jato contra delatores e empresas que fizeram leniência por órgãos como TCU, Cade e Receita Federal. No Supremo, há quem aposte que o entendimento será revisto.

Antes que seja tarde Preocupado com a possibilidade de perder o apoio do Planalto e, por consequência, a candidatura à Presidência pelo MDB, Henrique Meirelles canalizou esforços nos últimos dias na reconstrução de pontes com o próprio partido.

Teste de fidelidade Após uma série de declarações consideradas desastrosas para o público interno, o ex-ministro da Fazenda entrou em contato com auxiliares de Michel Temer, admitiu que havia errado e prometeu afinar o discurso.

Só isso Tratado por diminuta ala do MDB como opção para o Planalto, o ex-presidente do STF Nelson Jobim indicou que só aceitaria entrar na disputa se seu nome agregasse em uma única chapa os partidos de centro.

Mando eu O PDT determinou que nenhuma aliança estadual seja fechada sem a anuência da direção nacional. A sigla atua para atrair PSB e PC do B.

Dia e hora O comandante do Exército, Eduardo Villas Bôas, marcou audiência com Fernando Haddad, em SP. Os dois devem se encontrar na quarta-feira (20). O petista será recebido na condição de representante do ex-presidente Lula.

Deus escreve certo… Villas Bôas buscou caminho heterodoxo para chegar a Haddad. Quem fez a ponte entre o militar e o petista foi Fernando Henrique Cardoso.

Puxou a fila A exemplo do general, outros comandantes das Forças Armadas devem procurar pré-candidatos à Presidência para explicitar suas posições sobre o país.

Prata da casa A direção do PT decidiu não contratar marqueteiro para a campanha presidencial. O partido vai usar a Agência PT, delegando a dois publicitários ligados à sigla a produção das peças eleitorais.

Os escolhidos Otavio Antunes e Raul Rabelo ficarão à frente do projeto. Eles são os autores do vídeo e do jingle da pré-campanha de Lula. O filme reúne imagens captadas por Ricardo Stuckert.

Teimoso O pré-candidato ao Planalto do PRB, Flávio Rocha, não só tem rechaçado a possibilidade de ser vice de algum presidenciável como ainda tenta costurar alianças em torno da própria campanha.

Porta em porta Há cerca de duas semanas Rocha esteve com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ). Nesta, vai procurar ACM Neto, que comanda o Democratas, para conversar sobre eventual apoio ao seu nome.

O cara sou eu Rocha, que tem no máximo 1% no Datafolha, apresenta como trunfo pesquisa qualitativa que contratou e que aponta seu perfil como o ideal: de fora da política, com experiência de gestão.

TIROTEIO

A decisão não favorece a elucidação criminal. Mais uma vez vimos o Supremo assumir o papel de legislador

De Luís Antônio Boudens, presidente da Federação Nacional dos Policiais Federais, sobre o STF ter proibido as conduções coercitivas