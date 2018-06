Comandante do Exército marca encontro com Haddad; FHC foi interlocutor

Dia e hora O comandante do Exército, Eduardo Villas Bôas, marcou audiência com Fernando Haddad, em SP. Os dois devem se encontrar na quarta-feira (20). O petista será recebido na condição de representante do ex-presidente Lula.

Deus escreve certo… Villas Bôas buscou caminho heterodoxo para chegar a Haddad. Quem fez a ponte entre o militar e o petista foi Fernando Henrique Cardoso.

Puxou a fila A exemplo do general, outros comandantes das Forças Armadas devem procurar pré-candidatos à Presidência para explicitar suas posições sobre o país.

