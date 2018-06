Inclusão de pedido de liberdade Lula em pauta do STF alarma o mercado

Temporada de apostas A decisão do ministro Edson Fachin de incluir um pedido de liberdade de Lula na sessão da Segunda Turma do Supremo do dia 26 alvoroçou empresas com peso no mercado. Dirigentes de instituições financeiras de dentro e de fora do país acionaram contatos para especular sobre as chances de o petista sair da cadeia. A maioria dos magistrados que vai julgar o recurso é contra prisão em segunda instância. Isso, porém, não os impediu de, em maio, negar a soltura do ex-presidente.

Gato escaldado No PT, a decisão de Fachin foi vista como “um sopro de esperança”, mas integrantes do partido admitem que não dá para ter otimismo após as sucessivas derrotas de Lula na Justiça.

Sozinho nunca O ex-presidente assistiu ao clássico Portugal contra Espanha, da Copa, em sua cela, ao lado do advogado Cristiano Zanin.

A última que morre Após o impacto inicial, integrantes da Procuradoria-Geral da República e da Polícia Federal decidiram esperar a publicação do acórdão do julgamento do STF que vetou a condução coercitiva para pensar em como vão readequar suas estratégias de investigação.

Última que morre 2 Membros dos dois órgãos dizem que o alcance da decisão do Supremo não está claro. Apontam que, embora a condução forçada de investigados tenha sido vedada, há espaço para entender que uma maioria admitiria o instrumento desde que houvesse prévia intimação, presença de advogado e direito ao silêncio, por exemplo.

Não me calo Juízes vão reagir de maneira contundente à decisão do corregedor nacional de Justiça, João Otávio de Noronha, de vetar manifestação contra políticos e candidatos nas redes sociais. A associação de magistrados trabalhistas vai entrar com impugnação no CNJ (Conselho Nacional de Justiça).

Armas em punho Noronha se preparou para um embate. Ele levantou o que diz o manual da Associação de Magistrados Brasileiros sobre o assunto. Relatou que o documento faz vedação semelhante.

Diz o ditado… O guia da AMB afirma que o ideal é manter posição de neutralidade e recomenda o mesmo para temas como religião e futebol.

O mensageiro O presidente Michel Temer desembarcou em SP ao lado do ministro Eduardo Guardia (Fazenda) para uma conversa com um grupo de empresários. O encontro aconteceu nesta sexta (15) na casa de Rubens Ometto.

A mensagem Segundo aliados do emedebista, a iniciativa tinha a intenção de apresentar os planos do governo e tentar de apaziguar os ânimos do mercado.

Meu tempo Diante da ansiedade de dirigentes do PSDB de São Paulo em anunciar José Luiz Datena (DEM) como candidato da coligação de João Doria (PSDB) ao Senado, o Democratas avisou que não tem tanta pressa. A sigla espera gestos dos tucanos em outros estados, como o Rio, para fechar a composição.

Grata Aliados de Jair Bolsonaro (PSL) voltaram conversar com Janaina Paschoal para convencê-la a sair candidata a deputada federal. A advogada, filiada ao PSL e uma das autoras do pedido de impeachment de Dilma Rousseff, ainda não sabe se quer disputar a eleição deste ano. Promete decidir até o fim do mês.

Pau para toda obra “Avalio sair à deputada estadual, em razão das pautas: educação e segurança pública”, diz Paschoal. “Eles [PSL] são muito solícitos, disponibilizaram praticamente todos os cargos, até o governo de São Paulo.”

Vem? O presidenciável do PSDB Geraldo Alckmin voltou a procurar o PRB nesta sexta (15). Ele quer uma nova conversa sobre a possibilidade aliança já no primeiro turno da disputa ao Planalto.

Que hora O movimento aconteceu no mesmo dia em que o empresário Flávio Rocha, o candidato a presidente do PRB, descartou abrir mão da disputa para apoiar do tucano.

TIROTEIO

É triste ver um ex-presidente, o primeiro a ser preso por corrupção, ter uma atitude debochada como essa

Do senador Ronaldo Caiado (DEM-GO), sobre Lula ter decidido comentar os jogos do Brasil na Copa de dentro da carceragem da PF