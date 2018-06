PSDB vai lançar site para militantes denunciarem fake news sobre Alckmin

Tempo urge O PSDB vai estrear um canal de denúncias de fake news. O objetivo é criar uma força-tarefa com o setor jurídico do partido para tirar notícias falsas sobre Alckmin do ar ainda na pré-campanha.

Um por todos “Quando você encontrar alguma mentira sobre o PSDB ou algum membro do nosso partido, denuncie. O nosso caminho é o da verdade”, diz o texto do site que receberá as queixas.

Manual Os auxiliares do tucano lançarão uma série de vídeos para ensinar militantes do partido a identificar e denunciar notícias falsas.

Pelas beiradas A pedido do presidenciável do PSDB, o ex-governador Marconi Perillo (GO) fará um raio-x para identificar estados em que a sigla pode compor com partidos do centrão. A ideia é se aproximar regionalmente e, daí, estabelecer pontes para a disputa presidencial.

