Vem? O presidenciável do PSDB Geraldo Alckmin voltou a procurar o PRB nesta sexta (15). Ele quer uma nova conversa sobre a possibilidade aliança já no primeiro turno da disputa ao Planalto.

Que hora O movimento aconteceu no mesmo dia em que o empresário Flávio Rocha, o candidato a presidente do PRB, descartou abrir mão da disputa para apoiar do tucano.

Leia mais notícias do Painel aqui.