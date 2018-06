Ala do DEM promete repudiar formalmente eventual aliança com Ciro

Só passando por cima Os acenos de Maia e ACM Neto (DEM-BA) ao presidenciável do PDT, Ciro Gomes, racharam mesmo o DEM. Integrantes da direção do partido já avisaram que vão chamar reunião da executiva para manifestar repúdio à eventual aliança com o candidato.

Quem apanha não esquece A insatisfação não é só programática. O secretário-geral do DEM, Pauderney Avelino (AM), move uma ação na Justiça contra Ciro por injúria.

Seu passado Em 2016, o pedetista disse em palestra que Pauderney, então líder do DEM, foi “corretor de Fernando Henrique Cardoso” na suposta compra de votos pela aprovação da emenda que permitiu a reeleição —acusação que foi engavetada pela PGR na década de 1990.

Metralhadora Os insatisfeitos do DEM fizeram circular em grupos de WhatsApp notícias com xingamentos de Ciro a quadros do partido, inclusive a Neto, presidente da legenda.

