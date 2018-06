PP bate o martelo e decide apoiar Márcio França em SP

O PP vai anunciar na sexta (15) o apoio ao governador Márcio França (PSB-SP) na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes, informam Julia Chaib e Daniela Lima. A divulgação ocorrerá na sede do partido em São Paulo, com a participação do presidente da sigla, Ciro Nogueira (PI).

A decisão do PP marca o rompimento de uma espécie de consórcio que a legenda tinha com o DEM em São Paulo. Ambas conversavam tanto com França quanto com João Doria (PSDB).

A ideia era que os dois partidos fizessem parte da mesma aliança, mas o Democratas ainda não decidiu quem vai apoiar no estado. Doria ofereceu a vaga de vice ao partido.