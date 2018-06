Centrão acha que Lula só influirá na disputa se gravar vídeos para o plano B do PT

Imagem é tudo Registrada pelo Datafolha, a influência do ex-presidente Lula na eleição foi debatida por líderes do centrão no fim de semana. Se o petista puder gravar vídeos com pedidos de votos para seu candidato, avaliaram, as imagens terão impacto na disputa. Sem isso, haverá diluição de seu espólio.

Pelas beiradas O PT também aposta no uso de imagens de Lula. A sigla coleciona pareceres jurídicos que sustentam que, mesmo que se torne inelegível, o ex-presidente não perderia seus direitos políticos –e, por isso, poderia gravar para a campanha de dentro do carceragem da PF.

