PT amplia ofensiva sobre PSB; Lula diz que foi tratado como inimigo pela Lava Jato

Noiva disputada O PT fará neste fim de semana seu gesto mais explícito ao PSB. Lançará resolução informando que o quadro nacional prevalecerá sobre os acordos estaduais e que a prioridade da sigla é atrair os socialistas.

A fórceps O texto também colocará o PC do B como um dos partidos a serem conquistados para o palanque nacional. O PT lança nesta sexta (8) a candidatura de Lula.

Sujeito oculto O partido fez na noite desta quinta (7) os arremates finais na carta do ex-presidente que será lida no palanque de lançamento de sua candidatura, em Minas. No texto, Lula volta a dizer que não se conforma com a situação em que está –preso.

Sujeito oculto 2 “Não fui tratado pelos procuradores da Lava Jato, por [Sergio] Moro e pelo TRF-4 como um cidadão igual aos demais. Fui tratado sempre como inimigo”, escreveu o petista. “Sonho ser o presidente de um país em que todos tenham direitos e ninguém tenha privilégios.”

