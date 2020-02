Letra miúda O modelo de Previdência de PMs e bombeiros, alterado por lei federal no ano passado, está provocando um bate-cabeça nas secretarias estaduais de Fazenda. A legislação cria um novo regime: o de proteção social, e obriga os estados a apartar as aposentadorias e contribuições dos militares da dos demais servidores.

Sem controle Com isso, secretários não sabem se os gastos com a Previdência de militares devem ser computados como despesa de pessoal. Se sim, os gastos dos estados com funcionalismo vão despencar, mas artificialmente.

Lupa Governadores encomendaram estudo para saber se a mudança do regime de militares gera perdas ou ganhos. A secretaria de Previdência de Bolsonaro tinha informado que todos ganhariam, mas cálculos de Mato Grosso indicam perda ao estado de R$ 70 milhões neste ano.

A coluna Painel agora está disponível por temas. Para ler todos os outros assuntos abordados na edição desta sexta (7) clique abaixo:

Auxiliares de Guedes avaliam que troca em ministério pode ajudar reformas

Marinho terá de definir repasses a estados que sofreram com chuvas

Previdência de policiais causa confusão nos estados