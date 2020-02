PF faz operação contra presidente da Funasa e ex-assessor de Onyx

A Polícia Federal cumpre na manhã desta quinta (6) operação que apura desvios de dinheiro público no extinto Ministério do Trabalho.

A investigação é sobre fraudes entre os anos de 2016 e 2018.

Entre os alvos da ação estão: Ronaldo Nogueira, ex-ministro do Trabalho de Michel Temer e atual presidente da Funasa (Fundação Nacional de Saúde), Pablo Tatim, ex-assessor da Casa Civil do governo Jair Bolsonaro, e o ex-deputado federal Jovair Arantes.

Ao todo, são 41 mandados de busca e apreensão.

A operação, batizada de Gaveteiro, investiga desvios daquele período por meio de uma contratação de uma empresa do ramo da tecnologia.

Segundo a PF, o grupo que atuava no Ministério do Trabalho teria desviado mais de R$ 50 milhões do órgão.

A Polícia Federal chegou a pedir a prisão dos três alvos, mas a Justiça Federal do DF não autorizou.

Ronaldo Nogueira virou presidente da Funasa em fevereiro de 2019, tendo sido nomeado por Onyx Lorenzoni (Casa Civil).

Tatim foi exonerado em março do ano passado, após se tornar público um relatório da CGU (Controladoria Geral da União) sobre desvios no Trabalho.

Ele despachava no Palácio do Planalto como subchefe de Ações Governamentais da Casa Civil e foi o coordenador jurídico do gabinete de transição de Bolsonaro.

Os envolvidos são suspeitos de cometer os crimes de peculato, organização criminosa, fraude à licitação, falsificação de documento particular, corrupção ativa e passiva.