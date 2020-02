Juiz vê participação de Glenn em caso de hackers, mas rejeita denúncia, por ora

A Justiça rejeitou nesta quinta (6) a denúncia oferecida contra o jornalista Glenn Greenwald, fundador do site The Intercept Brasil, no caso do hackeamento de autoridades.

O juiz Ricardo Leite, da Justiça Federal do DF, escreveu em sua decisão que deixa de receber, “por ora”, a denúncia diante da controvérsia sobre a amplitude de uma determinação do ministro Gilmar Mendes, do STF (Supremo Tribunal Federal).

Seis outros investigados viraram réus.

Em agosto do ano passado, Gilmar deu uma liminar proibindo autoridades de praticar atos que visem à responsabilização do jornalista.

Na decisão desta quinta, o magistrado dá a entender, porém, ver participação de Glenn na ação dos hackers. Leite reproduz um dos diálogos do fundador do The Intercept com um dos suspeitos e diz que, inicialmente, ele se mantém isento, mas pelo contexto, “instiga-o a apagar mensagens”. “Instigar significa reforçar uma idéia já existente. Pelo nosso sistema penal, esta conduta integra uma das formas de participação moral, atraindo sua responsabilidade sobre a conduta praticada”, afirma o juiz. “Neste ponto, entendo que há clara tentativa de obstar o trabalho de apuração do ilícito, não sendo possível utilizar a prerrogativa de sigilo da fonte para criar uma excludente de ilicitude”, completa.

Como mostrou o Painel em janeiro, para o ministro Gilmar Mendes, do STF (Supremo Tribunal Federal), a denúncia do Ministério Público Federal contra o jornalista desrespeita a decisão que deu em agosto do ano passado.

O entendimento do ministro é que o oferecimento da denúncia é um ato que visa à responsabilização do fundador do site The Intercept Brasil.

O despacho de Gilmar determinava justamente que as autoridades públicas e seus órgãos de apuração se abstivessem de “praticar atos que visem à responsabilização do jornalista Glenn Greenwald pela recepção, obtenção ou transmissão de informações publicadas em veículos de mídia, ante a proteção do sigilo constitucional da fonte jornalística”.

O juiz Ricardo Leite afirma em sua decisão ter “dúvida razoável” sobre se a decisão impede a denúncia, “razão pela qual há que se ter cautela na instauração de ação penal em seu desfavor”.

Por Mariana Carneiro