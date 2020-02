Governadores pedem recursos para combate ao coronavírus

Conta de dividir Governadores vão pedir ao Ministério da Saúde, nesta quinta (6), que a União faça um repasse extraordinário para a vigilância e o cuidado de pacientes que contraiam o coronavírus. A ideia é que o governo federal transfira recursos de acordo com o tamanho da população –para cada habitante, a proposta é que o governo envie R$ 1 para despesas com equipamentos e outros R$ 2 para bancar gastos de custeio, como compra de medicamentos e reforço de pessoal.

Venha a nós A divisão, se acatada pelo ministro Luiz Henrique Mandetta (Saúde), fará com que São Paulo e os estados mais populosos recebam a maior parte da verba. A pasta indicou que deve decidir sobre a solicitação ainda nesta semana.

Já vi Reunidos em Brasília, nesta quarta (5), os secretários estaduais de Saúde usaram como referência o surto de H1N1, em 2009, quando o governo federal repassou R$ 600 milhões.

De cinzas Participantes do encontro manifestaram preocupação com a possibilidade de aumentar o contágio no Carnaval, mas o governo não deve dar ajuda extra.

TIROTEIO

É uma declaração lamentável, preconceituosa e equivocada. O governo propaga informações sem base científica

Do deputado Camilo Capiberibe (PSB-AP), sobre a fala do presidente Jair Bolsonaro de que uma pessoa com HIV é uma despesa para todos

