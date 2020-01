Defensor autor de ação sobre Enem critica resposta de ministro a pai

Motivos O defensor público João Paulo Dorini diz que é grave e fere o princípio da impessoalidade a atitude de Abraham Weintraub (Educação). O ministro disse a um apoiador que vai checar o resultado de sua filha no Enem. Dorini é um dos autores da ação que fez a Justiça mandar o MEC explicar como reviu as notas da prova. Ele estuda entrar com novo questionamento.

Motivos 2 “O que foi noticiado é grave e a princípio fere a impessoalidade que rege a administração pública, ainda mais quando há a informação de que muitos estudantes que requereram formalmente a revisão da nota pelo e-mail disponibilizado pelo MEC/INEP sequer receberam qualquer resposta. Se as informações se confirmarem, é o caso de levar ao conhecimento Judiciário no pedido de suspensão da liminar requerido pela AGU”, diz Dorini.

