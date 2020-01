Após denúncias de desvios, BB e Caixa avaliam retirar seguradoras de consórcio da Líder

Estou fora Banco do Brasil e Caixa avaliam retirar as suas seguradoras do consórcio que forma a Líder, empresa responsável pelo seguro obrigatório para carros e motos, o DPVAT, e que está envolvida em supostos desvios, como vêm relatando a Folha.

Calculadora de bolso O BB analisa o caso e a Caixa já pediu uma avaliação detalhada à sua subsidiária, a Caixa Seguridade, na qual é sócia da CNP, para entender quanto custa deixar a Líder.

Limpeza O expurgo do DPVAT está sendo comandado pela Superintendência de Seguros Privados, órgão público vinculado ao Ministério da Economia, ao qual também são subordinados os bancos estatais. Segundo a Líder, 17 seguradoras deixaram o consórcio no fim de 2019.

A coluna Painel agora está disponível por temas. Para ler todos os outros assuntos abordados na edição desta quinta (16) clique abaixo:

Em pente-fino na reforma administrativa, servidores querem retirar proibição a acúmulo de trabalhos

Auxiliares de Bolsonaro tentam parecer de TCU e CGU sobre conduta de Secom; mas órgãos resistem

EUA avisou Argentina antes de endossar adesão do Brasil à OCDE

Jilmar Tatto e emissário de Marta negociam chapa para a Prefeitura de SP