Executiva nacional do Podemos sacramenta expulsão de Marco Feliciano

A executiva nacional do Podemos se reuniu nesta segunda (6), em São Paulo, e sacramentou a expulsão de Marco Feliciano (SP) por infidelidade partidária.

A conclusão é que o deputado federal agiu contra as diretrizes do partido. Na campanha eleitoral de 2018, apoiou Jair Bolsonaro em detrimento do candidato do Podemos, o senador Álvaro Dias (PR) e, mesmo após a eleição, seguiu em desacordo com a sigla.

A expulsão de Feliciano já havia sido decidida pela executiva estadual do Podemos em dezembro e foi concluída agora. Segundo dirigentes, não cabe recurso.

Como o caso de Feliciano foi o de expulsão, ele não perde o cargo de parlamentar.

Em nota, o deputado afirmou que sua saída se deve ao apoio à campanha de Bolsonaro, e que integrantes do Podemos tentaram evitar a sua saída, mas que não havia mais clima para ficar dado o desgaste com o vereador Covas Neto (presidente estadual da sigla) e com o senador Álvaro Dias.

Feliciano acusa os dois de “só pensarem em seus projetos eleitoreiros, em detrimento do Brasil e de São Paulo”.

