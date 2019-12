Governo tenta liberar recursos, mas, descrentes, parlamentares não aparecem em Brasília

Até o último minuto Sem ter cumprido a promessa de liberar todo o valor de emendas combinado com parlamentares em troca da aprovação da reforma da Previdência neste ano, R$ 20 milhões por deputado, o governo se esforça para para liberar recursos no apagar das luzes.

Até o último minuto 2 Nesta quinta (26), o general Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo), reuniu-se com Gustavo Canuto (Desenvolvimento Regional), para empenhar todas as emendas previstas no orçamento da pasta.

Mar morto A dificuldade em garantir o dinheiro desanimou congressistas que costumam fazer romaria a ministérios, entre Natal e Ano Novo, para assegurar recursos para seus redutos eleitorais. “Pescaria improdutiva”, disse um líder que desistiu de tentar alguma ajuda em Brasília.

Volante As emendas que estão sendo empenhadas por Moro neste final de ano têm como foco ações na segurança pública que poderiam dar palanque aos parlamentares, como compra de armamentos. Em 2020, o ministro espera convencê-los a investir em inteligência.

A coluna Painel agora está disponível por temas. Para ler todos os outros assuntos abordados na edição desta sexta (27) clique abaixo:

Moro demonstra a parlamentares decepção com sanção a juiz das garantias

Chance de novas regras para renovação de rádio e TVs serem aprovadas são mínimas, dizem dirigentes partidários

Maioria do PT do Recife quer aliança com PSB em eleição na capital, dizem petistas